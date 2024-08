NFL-Star Tyreek Hill fordert Olympiasieger Noah Lyles zum Sprint-Duell heraus

Miami Dolphins Wide Receiver Tyreek Hill sorgt erneut für Schlagzeilen. Diesmal hat der Speedster Noah Lyles, den Olympiasieger im 100-Meter-Lauf, zu einem Rennen herausgefordert. Am Sonntag forderte Hill Lyles über soziale Medien auf, einen Vertrag zu unterschreiben und gegen ihn in einem 50-Yard-Dash anzutreten.

Herausforderung via Social Media

Reaktion von Noah Lyles

Tyreek Hill bleibt selbstbewusst

Hill, der bereits in der High School zweifacher Staatsmeister im Sprint war, zeigte sich im Podcast Up & Adams davon überzeugt, dass er Lyles besiegen könnte. „Ich werde ihn nicht um Längen schlagen, aber ich würde Noah Lyles schlagen“, sagte Hill. Im März 2023 hatte Hill seine Sprintfähigkeiten unter Beweis gestellt, als er den 60-Meter-Sprint bei den USA Track and Field Masters Indoor Championships in 6,7 Sekunden gewann.