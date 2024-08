NFL-Star verpasst Saisonstart

Die Cleveland Browns werden voraussichtlich ohne ihren Star-Runningback Nick Chubb in die neue NFL -Saison starten. Wie ESPN -Insider Adam Schefter berichtet, soll Chubb auf der Physically Unable to Perform (PUP)-Liste bleiben und somit die ersten vier Spiele der regulären Saison verpassen.

Schwere Knieverletzung setzt Chubb außer Gefecht

Chubb laboriert noch immer an den Folgen einer schweren Knieverletzung, die er sich in Woche zwei der Saison 2023 zugezogen hatte. Diese Verletzung zwang ihn zu zwei Operationen und beendete seine Saison vorzeitig. Die erste Operation im September reparierte seine mediale Kapsel, den Meniskus und das mediale Seitenband. Im November folgte dann ein weiterer Eingriff, bei dem Schäden am vorderen Kreuzband behoben wurden.