Nick Foles tritt zurück: Super Bowl MVP beendet beeindruckende NFL-Karriere

Beeindruckende Karriere von Foles

Foles spielte in seiner Karriere für sechs Teams, nachdem er 2012 von Philadelphia in der dritten Runde des NFL Drafts ausgewählt wurde. In der Saison 2017 trat er als Starter für die Eagles an und führte sie zum Super Bowl LII gegen die New England Patriots. Nick Foles ist einer von nur drei Quarterbacks in der NFL-Geschichte, die in einer Saison mindestens 25 Touchdown-Pässe und nur zwei Interceptions geworfen haben.