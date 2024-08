Patriots in Sorge: QB verletzt

SPORT1-AI 26.08.2024 • 09:21 Uhr Patriots-Quarterback Jacoby Brissett verletzt sich an der Schulter. Rookie Drake Maye überzeugt als Ersatz.

New England Patriots Starting-Quarterback Jacoby Brissett hat sich im ersten Viertel der 20:10-Niederlage in der NFL-Preseason gegen die Washington Commanders an der Wurf-Schulter verletzt. Coach Jerod Mayo erklärte im Anschluss, dass der erfahrene Quarterback hätte weiterspielen können, wenn es der Plan gewesen wäre, ihn länger auf dem Feld zu lassen. „Ich habe mit ihm gesprochen, aber wir werden sehen“, sagte Mayo: „Er sagte, es gehe ihm gut.“

Schmerzhafter Sack durch KJ Henry

Brissett verzog das Gesicht, nachdem er von Washingtons KJ Henry beim sechsten offensiven Spielzug gesackt wurde. Henry, der 1,93 Meter große und 115 Kilogramm schwere Defensive End, kam aufgrund eines Blockfehlers ungehindert durch und landete mit voller Wucht auf Brissetts rechter Schulter. Als Brissett wieder auf die Beine kam, hielt er seine linke Hand vor die Brust, um die Vorderseite der Schulter zu greifen.

Brissett zeigt Kampfgeist

Trotz der Verletzung blieb Brissett im Spiel und brachte im folgenden Spielzug einen sechs Yard Pass an. Danach warf er einen präzisen tiefen Pass auf Receiver K.J. Osborn, der jedoch fallen gelassen wurde. Brissett wurde danach aus dem Spiel genommen, was laut Mayo von vornherein so geplant war, um dem Rookie Drake Maye Spielzeit bis zum Ende des zweiten Viertels zu geben. „Er hätte weiterspielen können“, sagte Mayo über Brissett, der den Rest des Abends an der Seitenlinie verbrachte.

Drake Maye überzeugt

Anstelle von Brissett beendete Maye das Spiel mit 13 von 20 erfolgreichen Pässen für 126 Yards und einem Touchdown, der gleich in seinem ersten Drive gelang. Maye hatte auch einen 17-Yard-Lauf, der ein Schlüsselspielzug war, um den einzigen Touchdown des Teams vorzubereiten. Sollte sich Brissetts Verletzung als schwerwiegender herausstellen, werden Mayo und sein Trainerstab bewerten müssen, ob sie bereit sind, Maye, den Nummer-3-Pick im Draft, das Zepter zu übergeben. Mayo wollte sich nach dem Spiel am Sonntag nicht festlegen und sagte, er müsse erst das Filmmaterial überprüfen. „Ich würde gerne hier sitzen und zu 100 Prozent sagen, er ist unser zweitbester Quarterback im Kader“, sagte Mayo.

Probleme in der Offensive Line

Eine mögliche Komplikation für diese Entscheidung ist die umgebende Offensive Line. Die Top-Offensive-Line der Patriots (ohne Center David Andrews) wurde am Sonntag acht Mal wegen Strafen zurückgepfiffen. Es gab auch einen schlechten Shotgun-Snap, einen weiteren misslungenen Center-Quarterback-Austausch und einen Blockierungsfehler bei dem Spielzug, in dem Brissett gesackt wurde. Vier der acht Strafen waren wegen falscher Ausrichtung – drei gegen Left Tackle Chukwuma Okorafor und eine gegen Right Tackle Mike Onwenu.

Quarterback-Tiefe vor dem Roster-Cut