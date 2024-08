Quandre Diggs wechselt zu den Tennessee Titans: Wiedervereinigung mit Jamal Adams

Starke Konkurrenz im Safety-Roster

Erfolge bei den Seahawks

Die Seahawks hatten Diggs am 5. März freigegeben, um 11 Millionen Dollar an der Gehaltsobergrenze freizusetzen. Der 31-jährige Safety wurde 2019 von den Detroit Lions zu den Seahawks getradet und war seitdem eine feste Größe in der Verteidigung. Er wurde dreimal in Folge in den Pro Bowl gewählt (2020 bis 2022) und verzeichnete in seiner Zeit bei Seattle 18 Interceptions. In der vergangenen Saison erreichte er mit 95 Tackles eine Karrierebestleistung und sammelte insgesamt 324 Tackles in 72 Spielen für die Seahawks.