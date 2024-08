Rams-Receiver Puka Nacua und weitere Schlüsselspieler verletzt: Sorgen im Trainingslager

Der Wide Receiver der Los Angeles Rams, Puka Nacua, wird nach einer Knieverletzung, die er sich am Sonntag zugezogen hat, als „week-to-week“ eingestuft. Dies berichtete ESPN-Insider Adam Schefter am Montag. Ein Insider beschrieb die Verletzung jedoch als „nicht ernst“.

Verletzung im gemeinsamen Training

Nacua verließ das gemeinsame Training der Rams mit den Los Angeles Chargers am Sonntag, nachdem er sich während einer Teamübung nur langsam erhoben hatte. Nach dem Training erklärte Rams-Coach Sean McVay, dass er nicht genau wisse, was mit Nacua passiert sei. Der Receiver hatte in der Saison 2023 Rookie-Rekorde für Receptions (105) und Receiving Yards (1.486) aufgestellt.

Die Rams hatten am Montag trainingsfrei und kehren am Dienstag wieder auf das Feld zurück. Nacuas Verletzung ist die jüngste in einer Reihe von Verletzungen, die das Team im Trainingslager plagen. Drei Fünftel der Startformation der Offensive Line sind derzeit verletzt. Right Tackle Rob Havenstein (Knöchel) und Left Guard Jonah Jackson (Schulter) werden ebenfalls als „week-to-week“ eingestuft, während Left Tackle Alaric Jackson mit einer Knöchelverletzung zu kämpfen hat.