Rekordvertrag: Tyreek Hill und Miami Dolphins sichern sich 90 Millionen Dollar Deal

04.08.2024 • 09:37 Uhr

Die Miami Dolphins und ihr Star-Receiver Tyreek Hill haben sich auf einen neu strukturierten Vertrag geeinigt, der dem Pro-Bowl-Spieler in den nächsten drei Jahren satte 90 Millionen Dollar einbringen wird. Davon sind beeindruckende 65 Millionen Dollar garantiert. Der Vertrag verlängert Hills bestehende Laufzeit nicht, sondern verbessert lediglich die finanziellen Bedingungen.

Rekord für garantierte Gelder

Durch die Umstrukturierung erhöht sich Hills Gesamtbetrag an vollständig garantiertem Geld auf 106,5 Millionen Dollar über vier Jahre. Dies ist die höchste Summe, die jemals einem Wide Receiver zugesichert wurde. Diese Anpassung kommt zu einem Zeitpunkt, an dem Hill von seinen NFL-Kollegen als bester Spieler der Liga gewählt wurde – eine Ehre, die erstmals in der Geschichte der Liste einem Wide Receiver zuteilwurde.

Herausragende Leistungen in der letzten Saison

Tyreek Hill hat diese Anerkennung durch seine beeindruckenden Leistungen in der vergangenen Saison mehr als verdient. Mit 1.799 Receiving Yards und 13 Touchdowns führte er die Liga an und erzielte durchschnittlich 112,4 Receiving Yards pro Spiel – der höchste Wert in der NFL.

Ein Statement für die Zukunft