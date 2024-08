Schock für die Kansas City Chiefs: Marquise Hollywood Brown verletzt sich schwer im ersten Preseason-Spiel

Chiefs‘ Wide Receiver Marquise „Hollywood“ Brown verletzt sich im ersten Preseason-Spiel schwer an der Schulter und fällt vorerst aus.

Verletzung beim ersten Spielzug

Brown fing einen Pass von Quarterback Patrick Mahomes für einen 11-Yard-Gewinn und wurde dabei auf seine linke Schulter zu Boden gebracht. Sofort nach dem Tackle begab sich Brown an die Seitenlinie, um sich von den medizinischen Betreuern untersuchen zu lassen. Kurz darauf wurde er in die Umkleidekabine gebracht und schließlich ins Krankenhaus gefahren.

Erinnerungen an Tyreek Hill

Brown war eine der wichtigsten Verpflichtungen der Chiefs in der Offseason. Zusammen mit dem Erstrunden-Draft-Pick Xavier Worthy sollte er das Wide-Receiver-Spiel der Chiefs verbessern, das in der vergangenen Saison enttäuschend war. In der letzten Saison bei den Arizona Cardinals erzielte Brown 51 Catches für 574 Yards und vier Touchdowns.