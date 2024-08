Schwerer Rückschlag: Quinn Bailey erleidet Knöchelbruch bei Broncos-Training

Ein schwerer Schlag für die Denver Broncos: Offensive Tackle Quinn Bailey musste das Training am Mittwoch in einem Krankenwagen verlassen. Der 28-jährige Veteran trug eine Luftschiene an seinem rechten Bein, nachdem Beobachter berichtet hatten, dass sein Bein unglücklich eingeklemmt wurde.

Diagnose: Knöchelbruch

Broncos-Coach Sean Payton äußerte sich nach dem Training zu dem Vorfall: „Es sieht so aus, als hätte er sich den Knöchel gebrochen, das war definitiv offensichtlich“, sagte Payton. „Ich bin mir nicht sicher, wie der Zeitplan für eine mögliche Operation aussieht. Es ist immer hart, so etwas zu sehen und dabei zu sein, wenn man beim Training ist. Manchmal ist das die bittere Realität unseres Spiels. Er hatte ein wirklich gutes Trainingslager.“

Bailey seit 2019 bei den Broncos

Quinn Bailey kam 2019 als undrafted Free Agent zu den Broncos und hat sich seitdem als verlässlicher Spieler etabliert. In der vergangenen Saison trat der 1,98 Meter große und 146 Kilogramm schwere Lineman in allen 17 Spielen auf. Insgesamt hat Bailey in seiner Karriere 31 Spiele absolviert und in den letzten beiden Spielzeiten jeweils einmal von Beginn an gespielt.