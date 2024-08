Tampa Bay Buccaneers: Rekordvertrag für Offensive Tackle Tristan Wirfs über 140 Millionen Dollar

Die Tampa Bay Buccaneers verlängern den Vertrag mit Offensive Tackle Tristan Wirfs um fünf Jahre für 140,63 Millionen Dollar, was ihn zum bestbezahlten Offensive Lineman der NFL macht.

Die Tampa Bay Buccaneers verlängern den Vertrag mit Offensive Tackle Tristan Wirfs um fünf Jahre für 140,63 Millionen Dollar, was ihn zum bestbezahlten Offensive Lineman der NFL macht.

Die Tampa Bay Buccaneers und Offensive Tackle Tristan Wirfs haben sich auf eine Vertragsverlängerung über fünf Jahre im Wert von 140,63 Millionen Dollar geeinigt. Damit wird Wirfs zum bestbezahlten Offensive Lineman in der Geschichte der NFL. Dies berichtete ESPN-Insider Adam Schefter am Donnerstag. Der Vertrag beinhaltet garantierte Zahlungen in Höhe von 88,24 Millionen Dollar.