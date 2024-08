Arroganz-Ansage von NFL-Star: "Würde ihn schlagen!"

SPORT1-AI 13.08.2024 • 08:34 Uhr Tyreek Hill fordert Olympiasieger Noah Lyles heraus und behauptet im „Up & Adams“ Podcast, er könne den Olympiasieger im Lauf besiegen.

Miami Dolphins Wide Receiver Tyreek Hill hat während eines Auftritts im „Up & Adams“ Podcast am Montag Sprinter Noah Lyles herausgefordert und behauptet, er könne den Olympiasieger über 100 Meter in einem Lauf besiegen. Der fünfmalige All-Pro reagierte damit auf Kommentare, die Lyles nach den Leichtathletik-Weltmeisterschaften 2023 in Budapest, Ungarn, gemacht hatte.

Lyles kritisiert „Weltmeister“-Bezeichnung

Lyles hatte die NBA-Finals-Gewinner kritisiert, weil sie sich als „Weltmeister“ bezeichnen. „Wisst ihr, was mich am meisten verletzt? Dass ich die NBA-Finals sehen muss und sie 'Weltmeister' auf ihren Köpfen haben. Weltmeister von was? Den Vereinigten Staaten? Versteht mich nicht falsch – ich liebe die USA, manchmal, aber das ist nicht die Welt. ... Es gibt keine Flaggen in der NBA. Wir müssen mehr tun. Wir müssen der Welt präsentiert werden“, sagte Lyles.

NFL-Star Hill reagiert auf Lyles-Aussagen

Hills Kommentare sind das jüngste Beispiel dafür, dass amerikanische Athleten auf Lyles‘ Aussagen über Weltmeister reagieren. Hill meinte, Lyles solle bei dem bleiben, was er kennt – der Leichtathletik – bevor er selbstbewusst antwortete, als er gefragt wurde, ob er den sechsmaligen Weltmeister in einem Rennen schlagen würde. „Ich würde Noah Lyles schlagen“, sagte Hill. „Ich werde ihn nicht um viel schlagen, aber ich würde Noah Lyles schlagen.“

Lyles gewinnt Olympia-Gold über 100m

Lyles gewann die Goldmedaille im 100-Meter-Lauf der Männer mit einer persönlichen Bestzeit von 9,78 Sekunden und holte anschließend Bronze im 200-Meter-Lauf. Nach dem Rennen brach er zusammen und wurde im Rollstuhl von der Bahn gebracht. Es wurde bekannt, dass er Tage vor dem Rennen positiv auf COVID getestet worden war.

Hill gilt weithin als der schnellste Spieler in der NFL und hat einen Leichtathletik-Hintergrund. Er war in der High School ein All-American und lief bei den NJCAA-Meisterschaften 2013 die 100 Meter in 9,98 Sekunden.