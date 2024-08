Verletzungssorgen bei den Detroit Lions: Gibbs und Arnold fallen aus

Pro Bowl-Rookie Gibbs mit großen Zielen

Der 22-jährige Gibbs blickt auf eine beeindruckende Rookie-Saison zurück, in der er 945 Yards erlief und 10 Touchdowns erzielte. Zusätzlich sammelte er 316 Yards als Receiver und erzielte einen weiteren Touchdown. Dank seiner herausragenden Leistungen war er ein Kandidat für den AP Offensive Rookie of the Year und spielte eine entscheidende Rolle in Detroits Weg bis ins NFC Championship Game.