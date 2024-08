Vikings-Headcoach Kevin OConnell gibt Update zu J.J. McCarthys Knieverletzung nach starkem Preseason-Debüt

SPORT1-AI 13.08.2024 • 11:30 Uhr Vikings-Headcoach Kevin O‘Connell berichtet, dass Rookie-Quarterback J.J. McCarthy wegen Kniebeschwerden nicht am Training teilnimmt. Weitere Untersuchungen folgen.

Der Rookie-Quarterback der Minnesota Vikings, J.J. McCarthy, hat am Montag über Schmerzen im rechten Knie berichtet, wie Headcoach Kevin O‘Connell mitteilte. Aufgrund dieser Beschwerden wird McCarthy nicht am Nachttraining des Teams teilnehmen. Die Nachricht kommt nur zwei Tage nach McCarthys vielversprechendem Preseason-Debüt am Samstag in einem 24:23-Sieg gegen die Las Vegas Raiders.

McCarthy mit starker Leistung beim Debüt

In seinem ersten Auftritt in der Preseason zeigte McCarthy eine beeindruckende Leistung. Er brachte 11 von 17 Pässen für 188 Yards und zwei Touchdowns an und erlief zudem zweimal 18 Yards. Während des Spiels und auch danach gab es keinerlei Hinweise auf eine Verletzung. O'Connell nahm ihn spät im dritten Viertel vom Feld, nachdem er seine geplante Spielzeit von 30 Snaps erreicht hatte.

„Aus Vorsicht werden wir die Untersuchungen fortsetzen und weitere Tests durchführen“, sagte O‘Connell am Montag. „Er ist ein sehr wichtiger Spieler, daher wollen wir sicherstellen, dass wir klug vorgehen, bevor er wieder teilnimmt, und sicherstellen, dass wir ein gutes Verständnis dafür haben, wo er steht.“

O'Connell bezeichnete McCarthys Situation später als "eine Art routinemäßige Schmerzen, die viele Jungs nach ihrem ersten Preseason-Spiel manchmal haben, und es war etwas, worüber wir klug sein wollten."

McCarthy-Einsatz in Cleveland fraglich

O'Connell sagte, er wisse noch nicht, ob McCarthy diese Woche mit dem Team nach Cleveland reisen werde. Die Vikings werden dort an zwei gemeinsamen Trainingseinheiten mit den Browns teilnehmen und am Samstag ein Preseason-Spiel bestreiten. Während Sam Darnold im gesamten Trainingslager der Nummer-1-Quarterback der Vikings war, sollte McCarthy diese Woche vermehrt Übungssnaps mit der ersten Offense-Einheit erhalten, so O'Connell.