Die NFL-Welt trauert um Joe Schmidt, Hall-of Fame-Linebacker, der die Detroit Lions zu Meisterschaften in den Jahren 1953 und 1957 führte und später das Team als Trainer betreute. Schmidt verstarb am Mittwoch im Alter von 92 Jahren, wie die Lions bekanntgaben, eine Todesursache wurde nicht mitgeteilt.

NFL-Legende galt als zu klein - doch schuf ein großes Vermächtnis

Joe Schmidt, einer der ersten großen Middle Linebacker im Profi-Football, verbrachte seine gesamte NFL-Karriere von 1953 bis 1965 bei den Lions, dem heutigen Team von Amon-Ra St. Brown. Schmidt wurde achtmal ins All-Pro Team gewählt und 1973 in die Pro Football Hall of Fame aufgenommen. Im Jahr 2000 folgte die Aufnahme in die College Football Hall of Fame. 2019 wurde er in das NFL All-Time Team aufgenommen, zusammen mit anderen Legenden wie Dick Butkus und Ray Lewis.

Geboren in Pittsburgh, spielte Schmidt College-Football in seiner Heimatstadt bei Pitt. Ursprünglich als Fullback und Guard gestartet, wechselte er unter Trainer Len Casanova zum Linebacker. Trotz Verletzungen während seiner College-Zeit wurde er 1953 in der siebten Runde von den Lions gedraftet.

Schmidts Schnelligkeit, Intelligenz und Tackling-Fähigkeiten machten ihn zu einer Stütze des Lions-Teams, die in den 1950er Jahren zwei NFL-Titel gewannen. In beiden Meisterschaftsjahren wurde Schmidt zum Defensiv-MVP der NFL gewählt. Ein denkwürdiger Moment war das Playoff-Spiel 1957 gegen San Francisco, als die Lions einen 27:7 Rückstand im dritten Viertel in einen 31:27-Sieg verwandelten.

Nach seiner Spielerkarriere wurde Schmidt Assistenztrainer und war von 1967 bis 1972 Head Coach der Lions. Seine Rückennummer 56 wurde von den Lions und die Nummer 65 von Pitt zurückgezogen.