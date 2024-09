Amon-Ra St. Brown: "Die Stats können immer besser sein"

SID 05.09.2024 • 06:12 Uhr "Was wir letztes Jahr gemacht haben, war nicht genug", sagt der Wide Receiver der Detroit Lions.

Nach seiner bislang stärksten NFL-Saison peilt Footballstar Amon-Ra St. Brown die nächste Stufe an. "Die Stats können immer besser sein. Catches, Yards, Touchdowns", sagte der Wide Receiver der Detroit Lions im SID-Gespräch. Doch es gehe nicht nur um Zahlen. "Ich möchte ein besserer Leader sein für meine Mannschaft. Für meine Receiver, für die ganze Offense. Wir brauchen das."

Von Jahr zu Jahr hat der Deutsch-Amerikaner seine Receiving-Werte in der US-Profiliga verbessert. Von 90 über 106 zu 119 Passfängen, von 912 über 1161 zu 1515 Yards Raumgewinn, von fünf über sechs zu zehn Touchdowns. Doch die Lions scheiterten Ende Januar im Play-off-Halbfinale. "Was wir letztes Jahr gemacht haben, war nicht genug", meint St. Brown. "Jedes Jahr muss man besser sein." Die Ziele der Mannschaft seien deshalb auch "ein bisschen größer", die Lions peilten "hundertprozentig" den Super Bowl an.

Im April hatte der Sohn eines amerikanischen Vaters und einer deutschen Mutter für vier Jahre und 120 Millionen Dollar in Detroit verlängert, war zu diesem Zeitpunkt der bestbezahlte Receiver der Liga. "Es ändert nichts für mich", so St. Brown zum großen Zahltag, "ich gehe ganz normal in die Saison rein. Man will jede Woche eine gute Leistung zeigen. Und das ist schwer in dieser Liga."

Dass er in keinem Vorbereitungsspiel zum Einsatz kam, sei abgesprochen gewesen. "Unser Headcoach wollte von Anfang an, dass wir nicht spielen. Wir trainieren sehr hart während der Woche. Wir trainieren hart genug, dass wir die Spiele nicht spielen müssen", so St. Brown: "Ein paar unserer Stars haben gespielt, aber nicht viele."

