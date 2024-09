Fußspitze entscheidet NFL-Drama: Chiefs bezwingen Ravens knapp

Erst verzögerte ein Gewitter den Kickoff, dann setzten die Kansas City Chiefs das erste Ausrufezeichen in der neuen NFL-Saison. Der Super-Bowl-Champion um Footballstar Patrick Mahomes gewann das Auftaktspiel trotz großer Mühe mit 27:20 gegen die Baltimore Ravens und machte seinen ersten Schritt Richtung „Three-peat“. Die Chiefs können als erste Mannschaft dreimal in Folge den Titel in der US-Profiliga holen.