Bittere Heimpleite: Enttäuschung für Philadelphia Eagles

Nach ihrem gelungenen Saisonstart in Brasilien sind die Philadelphia Eagles auf eigenem Rasen böse ausgerutscht. Das NFL-Team um Footballstar Jalen Hurts unterlag den Atlanta Falcons im Monday-Night-Game auf bittere Weise mit 21:22.

Philadelphia, das die Green Bay Packers bei der Brasilien-Premiere der US-Profiliga am ersten Spieltag in Sao Paulo bezwungen hatte (34:29), führte keine zwei Minuten vor Schluss 21:15 - dann übernahm Kirk Cousins. Der Falcons-Quarterback überbrückte in 65 Sekunden 70 Yards und warf einen Touchdown-Pass auf Drake London. Für den Sieg sorgte schließlich Kicker Koo Younghoe durch den Extrapunkt.