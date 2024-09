Brett Favre: NFL-Legende im Zentrum des Wohlfahrtskandals

Brett Favre, ehemaliger NFL-Star, sagt vor dem Kongress zur Reform des Wohlfahrtswesens aus, im Fokus steht der Missbrauch von TANF-Mitteln in Mississippi.

Brett Favre, ehemaliger NFL-Star, sagt vor dem Kongress zur Reform des Wohlfahrtswesens aus, im Fokus steht der Missbrauch von TANF-Mitteln in Mississippi.

Der frühere NFL-Quarterback Brett Favre wird in einer Kongressanhörung zur Notwendigkeit von Reformen im Wohlfahrtswesen aussagen. Dies bestätigte der Kommunikationsdirektor des House Ways and Means Committee. Die Anhörung, die auf der Website des Komitees gelistet ist, beleuchtet den Missbrauch von TANF-Mitteln, die eigentlich für bedürftige Familien vorgesehen sind (TANF - Temporäre Hilfe für bedürftige Familien).

Favre im Zentrum eines Wohlfahrtskandals

Im Mittelpunkt des weitreichenden Wohlfahrtsfalls in Mississippi stehen mindestens 77 Millionen Dollar an TANF-Mitteln, die laut einem staatlichen Audit zweckentfremdet wurden. Favre ist einer von vielen Beklagten in einer Zivilklage, die darauf abzielt, die veruntreuten Gelder zurückzufordern. Er hat jegliches Fehlverhalten bestritten und wurde bislang nicht strafrechtlich angeklagt.