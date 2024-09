Carolina Panthers: Ungebrochener Rückhalt für Bryce Young trotz schwierigem Start

SPORT1-AI 19.09.2024 • 08:41 Uhr Die Panthers stehen trotz schwierigem Start hinter Bryce Young. Kein Trade geplant, Andy Dalton startet gegen Raiders. Team unterstützt Young, Entwicklung im Fokus.

Die Carolina Panthers haben ihren jungen Quarterback Bryce Young nach einem schwierigen Start auf die Bank gesetzt, doch die Unterstützung für den Top-Pick des Drafts 2023 bleibt ungebrochen. Trainer Dave Canales betonte am Mittwoch, dass Young weiterhin als Franchise-Quarterback angesehen wird. „Absolut“, sagte Canales über Young, der nach einem 0:2 Start in die Saison und einem 2:16 Start in seiner Profikarriere vorerst pausieren muss.

{ "placeholderType": "MREC" }

Gerüchte über einen möglichen Trade von Young wies Canales entschieden zurück. Der 36-jährige Andy Dalton wird am Sonntag gegen die Las Vegas Raiders starten, doch die Panthers sind mit ihrer aktuellen Quarterback-Situation zufrieden. „Das ist nichts, was wir wirklich in Betracht ziehen“, erklärte Canales. „Wir haben eine großartige Situation mit unseren Quarterbacks, die Erfahrung mitbringen.“

Young erhält Unterstützung aus dem Team

Auch innerhalb des Teams ist die Unterstützung für den 23-jährigen Young groß. Running Back Miles Sanders, der selbst seinen Startplatz an Chuba Hubbard verloren hat, zeigte sich zuversichtlich: "Es ist definitiv nicht vorbei. Er ist klug, schnell, der Erste im Gebäude und der Letzte, der geht." Veteranen-Receiver Adam Thielen stimmte zu: "Ich bin sehr gespannt auf seine Zukunft. Er kann auf einem hohen Niveau spielen."

Vor dem Draft wurde Youngs Größe von 1,78 m oft diskutiert, doch seine Teamkollegen sehen darin keinen Grund für seine aktuellen Schwierigkeiten. „Das ist null Faktor“, sagte Thielen. „Das wird einfach übermäßig diskutiert. Er war nicht verletzt. Es gibt nichts, was man sagen könnte, dass es anders wäre, wenn er 5 cm größer wäre.“

{ "placeholderType": "MREC" }

Dalton übernimmt Starter-Rolle

Am Mittwoch führte Young das Scout-Team an, während Dalton die ersten Team-Reps übernahm. Canales war zufrieden mit Youngs Einsatz: „Er hat sich sofort wieder in den Gameplan gestürzt und großartige Würfe gezeigt.“ Die Entscheidung, Young auf die Bank zu setzen, wurde getroffen, um das gesamte Team zu verbessern, nicht um Youngs Vertrauen zu untergraben.