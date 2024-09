Dan Campbell verkauft Haus in Detroit: Privatsphäre nach Belästigungen gesucht

Detroit Lions Coach Dan Campbell verkauft sein Haus in Detroit für mehr Privatsphäre nach Belästigungen. Die Familie ist bereits umgezogen.

Detroit Lions Coach Dan Campbell verkauft sein Haus in Detroit für mehr Privatsphäre nach Belästigungen. Die Familie ist bereits umgezogen.

Detroit Lions Coach Dan Campbell hat beschlossen, sein Haus in einem Vorort von Detroit zu verkaufen, um mehr Privatsphäre zu gewinnen. „Es gibt viel Platz, es liegt auf zwei Hektar, das Haus ist wunderschön“, sagte Campbell gegenüber Crain‘s Detroit Business. „Es ist nur so, dass die Leute herausgefunden haben, wo wir wohnen, als wir verloren haben.“

Belästigungen nach Niederlagen

Campbell ging nicht weiter ins Detail, aber Fox 2 in Detroit berichtete, dass die Adresse von Campbells Haus an die Öffentlichkeit gelangte. Daraufhin wurden er und seine Familie nach schweren Niederlagen der Lions, einschließlich im NFC Championship Game, Opfer von Streichen und Belästigungen. Die Familie Campbell hat laut Fox 2 bereits Polizeiberichte eingereicht.

Das Bloomfield Township Police Department veröffentlichte eine Erklärung, in der es teilweise hieß, dass es „der Sicherheit aller unserer Bewohner verpflichtet ist. Belästigungen jeglicher Art werden nicht toleriert. Wir hoffen, dass jeder, einschließlich der Fans, die Privatsphäre von Einzelpersonen und ihren Familien respektiert.“

Hausverkauf in Rekordzeit

Campbell und seine Frau Holly haben das 7.800 Quadratmeter große Haus in Bloomfield Hills diese Woche für 4,5 Millionen Dollar zum Verkauf angeboten. Laut Crain's wurde innerhalb von 24 Stunden ein Verkauf abgeschlossen. Campbell wurde 2021 von den Lions verpflichtet. Nach einer 3:13:1 Bilanz in dieser Saison hat sich das Team zu einem der besten in der NFL entwickelt.