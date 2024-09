Denver Broncos: Rekordvertrag für Pat Surtain II – Bestbezahlter Cornerback der NFL

Die Denver Broncos haben am Mittwoch einen bedeutenden Schritt in ihrer Kaderplanung gemacht. Der zweimalige Pro Bowl Cornerback Pat Surtain II hat eine Vertragsverlängerung um vier Jahre im Wert von 96 Millionen Dollar unterzeichnet. Davon sind beeindruckende 77,5 Millionen Dollar garantiert, wie ESPN-Insider Adam Schefter berichtet. Damit wird Surtain der bestbezahlte Defensive Back in der Geschichte der NFL.