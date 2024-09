Deutsche Seite bei St. Brown? "Noch nie zu spät gekommen"

Footballstar Amon-Ra St. Brown wurde in Kalifornien geboren und wuchs dort auf, hat durch den Einfluss seiner Mutter Miriam aber auch „typisch deutsche“ Seiten. „Ich bin ziemlich organisiert und immer pünktlich, in diesem Punkt bin ich also recht deutsch“, sagte der Wide Receiver vom NFL -Klub Detroit Lions der Sports Illustrated : „Ich bin noch nie zu spät zur Klasse oder zu einem Meeting gekommen.“

St. Browns Mutter stammt aus Leverkusen, Vater John aus den USA, der 24-Jährige mag beide Kulturen. Amerikanisches Frühstück, also „Pancakes, Waffeln oder auch Fleisch“, so St. Brown, ziehe er „dem deutschen mit Brötchen und so weiter“ dabei vor.

Amon-Ra St. Brown: Wehmut an deutsche Großeltern

Der Passempfänger, einer von drei Söhnen im Haus St. Brown, hofft, bald mit Detroit in einem NFL-Spiel in seiner zweiten Heimat antreten zu können. „Das wäre super. Die Lions haben dieses Jahr die Marketing-Rechte für Deutschland erworben, daher dachte ich, dass es schon jetzt klappen könnte. Es kam dann aber anders. Ich hoffe sehr, dass es nächstes Jahr so weit ist.“ In diesem Jahr treten in München die Carolina Panthers gegen die New York Giants an (10. November).