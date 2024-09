Dolphins-Boost: Hill und Waddle zurück im Training – Verletzungssorgen schwinden

Ein Lichtblick für die Miami Dolphins vor dem Saisonstart in der NFL: Die Top-Receiver Tyreek Hill und Jaylen Waddle sind am Montag ins Training zurückgekehrt. Beide Spieler, die in der vergangenen Saison entscheidend zum Erfolg des Teams beigetragen haben, hatten in der Vorbereitung mit Verletzungen zu kämpfen.