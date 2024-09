Erster Touchdown: St. Brown führt Lions zum Sieg

Amon-Ra St. Brown hat den Detroit Lions zum zweiten Sieg in der National Football League (NFL) verholfen. Der deutsch-amerikanische Wide Receiver erzielte beim 20:13 bei den Arizona Cardinals seinen ersten Touchdown in dieser Saison, zu einem weiteren leistete er die Vorlage. Insgesamt fing der 24-Jährige sieben Pässe für einen Raumgewinn von 75 Yards.

Nach dem schwer erkämpften Sieg lobte St. Brown die Abwehr der Lions, die alle ihre Punkte in der ersten Halbzeit erzielten. "Unsere Defense spielt großartig", sagte er, aber er und die anderen Spieler der Offense "müssen für mehr Punkte" sorgen: "Ich weiß, es klingt verrückt nach einem Sieg, und 20 Punkte sind auch schön. Aber als Offense können wir noch viel besser werden und müssen uns weiter verbessern."

St. Brown brachte die Lions zunächst in Führung, als er zu Beginn des zweiten Viertels einen Touchdown-Pass über fünf Yards von Quarterback Jared Goff zum Zwischenstand von 13:7 fing. Kurz vor der Halbzeit leitete er einen Pass von Goff umgehend weiter an Jahmyr Gibbs, der nach einem Spurt über 20 Yards auf 19:7 erhöhte. In der zweiten Halbzeit ließ die von St. Brown erwähnte Defense dann nur noch einen Touchdown zu.