Joe Burrow: Gelassen trotz Handgelenksdiskussion – Bengals vor Duell mit Chiefs

Handgelenk auf dem Weg der Besserung

Trotz der Beobachtungen, dass Burrow während der Niederlage gegen die New England Patriots sein Handgelenk mehrfach bewegte, betonte er, dass es ihm gut gehe und es seine Würfe nicht beeinträchtige. „Es fühlt sich diese Woche besser an als letzte Woche und die Woche davor“, erklärte Burrow. Seit seiner Operation im November, nach einem Bänderriss in Woche 11 der letzten Saison, ist Burrow regelmäßig auf dem Verletzungsbericht der Bengals zu finden.