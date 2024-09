Kansas City Chiefs: Running Back Dilemma – Wer ersetzt Isiah Pacheco?

Wer füllt die Lücke nach Pacheco-Ausfall?

Trotz seiner Unerfahrenheit gilt Carson Steele als die logischste Wahl, um Pachecos Rolle zu übernehmen. In dieser Saison hat er bisher neun Carries für 27 Yards erzielt. „Er wird in dieser Rolle einen Schritt nach vorne machen müssen“, so Reid. Steele zeigte sich als effektiver Kurzstreckenläufer und konnte in entscheidenden Situationen immer die nötigen Yards erzielen.