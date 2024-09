Kuhn zu Hin und Her um Johnson: "Natürlich Wahnsinn"

Erst wurde Footballprofi Jakob Johnson von den New York Giants beim letzten Rostercut gestrichen, kam dann über das Practice Squad doch ins Team, wurde wieder gestrichen, um später in das Practice Squad des NFL-Klubs zurückzukehren. "Das Hin und Her mit Jakob war natürlich Wahnsinn", sagte RTL-Experte Markus Kuhn dem SID. Doch der frühere Giants-Profi sieht es positiv: "Jakob Johnson hat für diese Saison eine Heimat in New York gefunden. Auch wenn er nicht jede Woche aktiv ist, ist er zumindest im Trainingskader und wird immer mal wieder ins Team hochgezogen."