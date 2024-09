Läster-Attacke gegen neues NFL-Phänomen: "Er ist schnell, aber das war's"

SPORT1-AI 12.09.2024 • 21:32 Uhr Dem blitzschnellen Xavier Worthy gelangen beim Debüt für Meister Kansas City Chiefs gleich zwei Touchdowns. Ein Spieler des kommenden Gegners zeigt sich jedoch aufreizend unbeeindruckt.

Am kommenden Sonntag steht ein packendes Duell in der NFL an: Die Cincinnati Bengals treffen auf Meister Kansas City Chiefs. Im Fokus steht dabei das Aufeinandertreffen von Bengals-Cornerback Cam Taylor-Britt und Chiefs-Receiver Xavier Worthy.

{ "placeholderType": "MREC" }

Xavier Worthy, der in seinem NFL-Debüt mit rekordverdächtiger Geschwindigkeit glänzte, ist ein vielversprechender Neuzugang der Chiefs. Der Rookie, der beim diesjährigen NFL Scouting Combine mit einer 4,21 Sekunden-Zeit im 40-Yard Dash beeindruckte, wurde von Kansas City an 28. Stelle gedraftet. In seinem ersten Spiel erzielte er einen 35-Yard-Touchdown und einen 21-Yard-Run, was maßgeblich zum 27:20-Sieg der Chiefs über die Ravens beitrug.

Trotz dieser beeindruckenden Leistung gibt sich der kommende Gegenspieler Taylor-Britt aufreizend unbeeindruckt.

Mahomes ist von Worthy angetan

„Er ist schnell, aber das war‘s“, lästerte der 24-Jährige am Mittwoch auf Nachfrage von Reportern. „Er kann geradeaus laufen - Jet Sweeps und einfach geradeaus. Viel mehr kann er nicht.“ Taylor-Britt ist zuversichtlich, dass die Bengals Worthy stoppen können: „Wenn man ihn berührt, er wiegt nur etwas über 100 Pfund. Wenn man ihn berührt, stoppt man seine Geschwindigkeit.“ Worthy wiegt tatsächlich 75 Kilo.

{ "placeholderType": "MREC" }

Obwohl Worthy zwei Touchdowns erzielte, war er im ersten Spiel der Chiefs oft vom Geschehen abgeschnitten. Er beendete das Spiel mit zwei Catches aus drei Targets und einem Lauf, der zum langen Touchdown führte. Chiefs-Quarterback Patrick Mahomes lobte jedoch Worthys Potenzial: „Er kann Routen laufen und offene Räume finden. Wir wollen, dass er weiter aufbaut.“