Marvin Harrison Jr.: Frustrierter NFL-Start bei den Arizona Cardinals

Harrison: "Nicht das, was ich erwartet habe"

"Es war offensichtlich nicht großartig", erklärte Harrison. "Definitiv nicht das, was ich erwartet habe, was ich wollte oder was das Team wollte. Natürlich wollten wir mit einem Sieg herauskommen, und das haben wir nicht geschafft." Der junge Receiver betonte, dass er mehr hätte tun können, um Arizona zum Sieg zu verhelfen. "Deshalb bin ich hier, um dem Team und der Offense zu helfen. Ich muss in Zukunft einen besseren Job machen."

Herausforderungen durch die Bills-Defense

Die Bills setzten eine Cloud Coverage ein, um Harrison aus dem Spiel zu nehmen, was ihm das Leben schwer machte. Es war das erste Mal, dass er auf NFL-Defenses traf, abgesehen von drei Snaps im ersten Preseason-Spiel gegen die New Orleans Saints. Harrison spielte weder den Rest des Spiels gegen die Saints noch in den letzten beiden Preseason-Spielen, was ihn am Sonntag daran hinderte, befreit zu spielen. "Ich habe viel nachgedacht", gab Harrison zu. "Das wird mit den Reps besser werden, weniger denken und einfach spielen."