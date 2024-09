Nach Temposünde: NFL-Star Hill vor Auftaktspiel festgenommen

Der Receiver der Miami Dolphins soll sich in Stadionnähe mit Polizisten angelegt haben.

Tyreek Hill ist einer der schnellsten Spieler der Football-Eliteliga NFL - und das offenbar auch abseits des Feldes: Der Star-Receiver der Miami Dolphins wurde am Sonntag auf dem Weg zum ersten Saisonspiel gegen die Jacksonville Jaguars kurz vor dem Hard Rock Stadium in Miami nach einem Verkehrsvergehen vorläufig festgenommen und in Handschellen gelegt. Dies berichtet unter anderem ESPN, die Dolphins bestätigten den Vorfall.