NFL: 49ers in Sorge! Star-Runningback weiterhin fraglich

Hinter dem der Star-Runningback Christian McCaffrey von den San Francisco 49ers steht weiterhin ein großes Fragezeichen. Der NFL-Star laboriert an einer hartnäckigen Verletzung.

Die San Francisco 49ers stehen vor einem kniffligen Problem! Christian McCaffrey, ihr Star-Runningback, kämpft weiterhin mit Verletzungen an der Wade und der Achillessehne. Coach Kyle Shanahan erklärte, dass McCaffreys Zustand täglich neu bewertet wird, während sich das Team auf das Spiel gegen die Minnesota Vikings vorbereitet. Besonders die Achillessehne bereitet Sorgen. „Die Achillessehne ist eine Sehnenentzündung, die kommt und geht“, sagte Shanahan. „Wenn sie sich bemerkbar macht, muss man sehr vorsichtig sein.“

Überraschende Inaktivität gegen die Jets

McCaffrey war überraschend im Eröffnungsspiel gegen die New York Jets nicht aktiv, obwohl die Hoffnung bestand, dass er spielen könnte. Stattdessen übernahm Jordan Mason die Rolle des Starters und beeindruckte mit 147 Rushing Yards und einem Touchdown bei 28 Carries. Mason erfuhr erst am Montag von seinem Start, nachdem McCaffrey aufgrund seiner Verletzung nicht einsatzbereit war.

Receiver Deebo Samuel und Fullback Kyle Juszczyk waren ebenfalls nicht sicher, dass Mason starten würde, hatten jedoch volles Vertrauen in seine Fähigkeiten. „Es überrascht mich nicht, wie hart er im Camp gearbeitet hat“, sagte Samuel. „Er wird Tackles brechen. Das ist der Standard unseres Teams.“

Die Verletzungen begannen McCaffrey bereits im August zu plagen, was ihn dazu zwang, die Preseason zu verpassen. Shanahan betonte, dass McCaffrey sehr gewissenhaft mit seiner Gesundheit umgeht. "Wenn es ein Playoff-Spiel wäre, hätte er gespielt", so Shanahan. Aber in Woche 1 sei es eine schwierige Entscheidung gewesen, die letztlich leicht fiel.