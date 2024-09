NFL: Bengals und Burrow mit historischem Tiefpunkt

Interne Gespräche und Herausforderungen

Besonders frustrierend für die Bengals ist, dass zwei ihrer Niederlagen gegen Teams erfolgten, die im Vorjahr zu den schlechtesten der Liga gehörten. Sowohl Washington als auch New England, der Gegner in Woche eins, hatten jeweils nur vier Siege in der letzten Saison. Alle Niederlagen der Bengals in dieser Saison waren mit sieben Punkten oder weniger Unterschied.