NFL erstmals in Brasilien: Eagles schlagen Packers

Erstmals fand eine NFL-Partie in Südamerika statt. Ein Neuzugang machte den Unterschied.

In einem historischen Footballspiel zu Beginn der NFL-Saison haben die Philadelphia Eagles ihren ersten Sieg eingefahren. Das Team um Quarterback Jalen Hurts schlug im ersten Spiel der US-Profiliga überhaupt in Brasilien die Green Bay Packers mit 34:29. Running Back Saquon Barkley, der vor der Saison vom Devisions-Rivalen New York Giants nach Philadelphia gewechselt war, glänzte bei seinem Debüt mit drei Touchdowns.