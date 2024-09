NFL: Ex-Star kämpft in der Schuldenfalle

Gerichtsbeschluss in Texas

Ursprung der Schulden

Karriere und Erfolge

Der 39-jährige Peterson spielte zuletzt in der NFL in der Saison 2021. Während seiner beeindruckenden 15-jährigen Karriere wurde er 2012 zum NFL MVP gekürt, war viermal All-Pro und siebenmal Pro Bowl-Auswahl. Peterson führte die Liga dreimal in Rushing Yards an und belegt mit 14.918 Rushing Yards den fünften Platz in der Allzeit-Rangliste. Zudem erzielte er 90 Touchdowns in 184 Spielen (167 Starts) bei sieben Teams, am bekanntesten bei den Minnesota Vikings (2007:16).