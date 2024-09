NFL: Kollaps während Spiel! Schlimmer Vorfall schockiert

Diese Szenen schockieren die NFL : Am zweiten Spieltag geriet das sportliche Geschehen zwischen den Baltimore Ravens und den Las Vegas Ravens zwischenzeitlich in den Hintergrund. Ein Mitglied des Referee-Teams bracht kurz vor der Halbzeit zusammen und kämpfte um sein Leben.

2:36 Minuten waren bis zur Halbzeit noch zu spielen, als der Mann an der Seitenlinie zusammen. Er gehörte zu den Offiziellen, die immer wieder am Spielfeldrand die Markierung des First Downs verschieben.