NFL: Legende erreicht historischen Meilenstein

SPORT1-AI 29.09.2024 • 22:58 Uhr Matthew Stafford erreicht in den NFL-Geschichtsbüchern eine historische Marke -trotz Niederlage der Rams.

Matthew Stafford, der Quarterback der Los Angeles Rams, hat am Sonntag einen weiteren Meilenstein in seiner beeindruckenden Karriere erreicht. Mit einem Pass überholte er Eli Manning und sicherte sich den zehnten Platz in der Liste der meisten Passing Yards in der NFL-Geschichte.

Der historische Pass ereignete sich, als Stafford einen Drive begann, während die Rams mit acht Punkten Rückstand und noch 6:25 Minuten auf der Uhr im vierten Viertel gegen die Chicago Bears spielten. Der Pass, ein Third-Down-Play, ging an Running Back Kyren Williams, reichte jedoch nicht für ein neues First Down. Die Rams mussten im Anschluss punten.

Bears behalten die Oberhand

Trotz Staffords Bemühungen konnten die Rams das Spiel nicht mehr drehen und unterlagen den Bears mit 18:24. Dennoch markierte dieser Tag einen bedeutenden Moment für Stafford, der nun insgesamt 57.025 Yards in seiner Karriere geworfen hat.

Mit 3.943 Yards in dieser Saison könnte Stafford die Marke von 60.000 Karriere-Yards erreichen und sich damit einem exklusiven Club von nur acht weiteren Quarterbacks anschließen. Auch Aaron Rodgers, Quarterback der New York Jets, hat in dieser Saison die Chance, dieser Gruppe beizutreten.

