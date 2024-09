NFL: Mahomes führt Chiefs zum vierten Sieg

"Wir haben nicht so gut gespielt, aber unsere Defensive stand gut und hat uns im Spiel gehalten", sagte Mahomes, der mit seinen Pässen auf 245 Yards kam. Er sei "stolz auf die Jungs. Dies hätte auch in eine andere Richtung gehen können, aber sie haben sich gegenseitig unterstützt", lobte Coach Andy Reid sein Team.

Die Chiefs peilen in dieser Saison den "Three-peat" an: Kansas kann als erste Mannschaft dreimal in Folge den Titel in der US-Profiliga holen.