NFL_ Quarterback-Überraschung bei Panthers

Carolina Panthers quarterback Bryce Young (9) is sacked by New Orleans Saints cornerback Alontae Taylor (1) at the Caesars Superdome in New Orleans on Sunday, September 8, 2024. PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxHUNxONLY NOP2024090812 AJxSISCO

© IMAGO/UPI Photo