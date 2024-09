NFL: Rodgers verliert beim Comeback nach schwerer Verletzung

Quarterback Aaron Rodgers hat bei seinem Comeback nach einer schweren Verletzung eine Niederlage kassiert. Mit den New York Jets verlor der 40-Jährige beim Super-Bowl-Teilnehmer San Francisco 49ers mit 19:32, Rodgers warf einen Touchdown-Pass, leistete sich aber auch eine Interception. Der frühere Quarterback der Green Bay Packers hatte bei seinem Debüt für die Jets vor gut einem Jahr nach nur wenigen Spielzügen einen Achillessehnenriss erlitten und musste lange pausieren.

Zurück auf dem Feld zu sein, "fühlt sich großartig an", sagte Rodgers trotz der Niederlage. Er sei "sehr dankbar", dass er wieder spielen könne: "So viele Menschen haben mir geholfen, diesen Punkt zu erreichen." Es habe einige Momente gebraucht, doch "als ich ein paar Bälle geworfen hatte, hat es sich gut angefühlt", fügte er hinzu.

Im Duell in Santa Clara erwischte New York einen guten Start und ging durch einen Touchdown von Breece Hall in Führung. Danach aber gerieten die Gäste zunehmend unter Druck, die 49ers, die ohne ihren verletzten Running Back Christian McCaffrey auskommen mussten, übernahm die Kontrolle.