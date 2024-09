NFL: Saisonaus! Raiders-Star verletzt

SPORT1-AI 21.09.2024 • 09:06 Uhr Die Raiders verlieren Malcolm Koonce für die Saison. Charles Snowden und K‘Lavon Chaisson sollen kompensieren. Tyree Wilson kehrt zurück, Maxx Crosby ist fraglich.

Die Las Vegas Raiders müssen einen herben Rückschlag hinnehmen. Defensive End Malcolm Koonce wird die gesamte Saison verpassen, nachdem er sich bei einem Training drei Tage vor dem Saisonauftakt eine Knieverletzung zugezogen hat. Dies bestätigte eine Quelle aus dem Team am Freitagabend. Koonce, der im letzten Jahr mit acht Sacks und drei erzwungenen Fumbles seine bisher beste Saison spielte, befindet sich in einem Vertragsjahr und wurde am 8. September auf die Injured Reserve Liste gesetzt.

Charles Snowden übernimmt

In Koonces Abwesenheit startete Charles Snowden in den ersten beiden Spielen der Saison an der Seite des dreifachen Pro Bowl Edge Rushers Maxx Crosby. Auch Tyree Wilson, der Zweitrunden-Pick des Jahres 2023, hatte mit einer Knieverletzung zu kämpfen, die er sich im Auftaktspiel gegen die Los Angeles Chargers zuzog. Dadurch verpasste er das Spiel in Woche 2 gegen die Baltimore Ravens.

Verstärkung durch K'Lavon Chaisson

Um die Defensive Line zu verstärken, verpflichteten die Raiders den ehemaligen Erstrunden-Pick K'Lavon Chaisson für ihren Practice Squad. Chaisson wurde für das Spiel gegen die Ravens in den 53-Mann-Kader berufen, kehrte jedoch anschließend zum Practice Squad zurück. Eine erneute Berufung ist jedoch nicht ausgeschlossen.

Rückkehr von Tyree Wilson

Gute Nachrichten gibt es hingegen von Tyree Wilson. Der Nr. 7 Pick des Drafts 2023 wird laut Raiders-Coach Antonio Pierce im Heimspiel gegen die Carolina Panthers im Allegiant Stadium wieder auf dem Platz stehen.

Maxx Crosby als Leistungsträger

Maxx Crosby, der alle drei Sacks der Raiders in den ersten beiden Spielen erzielte, wurde kürzlich zum AFC Defensive Player of the Week gekürt. Im Spiel gegen Baltimore gelangen ihm sechs Tackles, darunter vier für Raumverlust, zwei Sacks und eine Passabwehr. Allerdings verletzte sich Crosby am Ende des Spiels am linken Knöchel und ist für das Spiel gegen die Panthers fraglich, nachdem er diese Woche nur eingeschränkt trainieren konnte.