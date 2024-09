NFL: Schock! Sorgen um Star-Quarterback der Colts

Nächster Schock für Richardson?

Daraufhin musste Richardson erneut vom Feld genommen werden, schien nach kurzer Behandlung in der Kabine aber ein zweites Comeback zu starten. Dazu kam es jedoch nicht, wenige Minuten später wurde er endgültig von der Partie ausgeschlossen. Sein Team gab nur an, dass der Star eine Hüftverletzung erlitten hat. Mehr Infos gab es zunächst nicht.

Der 22-Jährigen wurde in der Vergangenheit immer wieder durch Verletzungen zurückgeworfen. In der vergangenen Saison musste Richardson ebenfalls am vierten Spieltag einen herben Rückschlag verarbeiten. Als Rookie überzeugte er zunächst doch dann verletzte er sich schwer an der Schulter und kam in der Saison nicht mehr zurück.