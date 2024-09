NFL: Bittersüßer Sieg für die Eagles

Die Eagles haben den starken NFL-Saisonstart der Saints gestoppt, den Erfolg aber teuer bezahlt : In einem hart umkämpften Spiel gegen die Saints mussten die Eagles gleich zwei bittere Ausfälle hinnehmen. Wide Receiver DeVonta Smith und Right Tackle Lane Johnson erlitten beide Gehirnerschütterungen beim 15:12-Sieg am Sonntag.