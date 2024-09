NFL: Steelers verlängern Vertrag mit Cameron Heyward

SPORT1-AI 04.09.2024 • 05:57 Uhr Die Pittsburgh Steelers binden Cameron Heyward für weitere drei Jahre und 45 Millionen Dollar an sich. Der Defensive Lineman will bei seiner Franchise als „one-helmet guy“ in Rente gehen.

Die Pittsburgh Steelers und Defensive Lineman Cameron Heyward haben sich auf einen neuen Dreijahresvertrag im Wert von 45 Millionen Dollar geeinigt. Dieser Vertrag beinhaltet 29 Millionen Dollar an neuen Geldern und 16 Millionen Dollar, die vollständig garantiert sind, wie Quellen ESPN-Journalist Jeremy Fowler mitteilten. Damit erhält Heyward die Sicherheit, die er benötigte, um ein begehrter „one-helmet guy“ zu werden und schließlich als Steeler in den Ruhestand zu gehen.

Heywards Ziel: Ein "one-helmet guy" sein

"Es gibt bestimmte Jungs, die 'one-helmet guys' sind, und ich möchte einer dieser 'one-helmet guys' sein", sagte der 35-jährige Heyward im Juni während der Vertragsverhandlungen. "Und da ist ein Hunger und ein Verlangen, aber das bedeutet nicht, einfach aufzuhören und die Karriere zu beenden. Für mich denke ich, dass ich noch mehr Kugeln im Lauf habe und ich freue mich darauf, das zu tun."

Details des Vertrags

Die Steelers kündigten den Dreijahresvertrag mit Heyward am Dienstagnachmittag an, gaben jedoch keine Details bekannt. Nach einer Leistenverletzung, die seine Saison 2023 verkürzte, sollte Heyward in das letzte Jahr seines vorherigen Vertrags gehen, aber er ist nun bis 2026 unter Vertrag. Es wird angenommen, dass dies der größte Vertrag für einen defensiven Spieler über 35 Jahren in der Geschichte der NFL ist. Der Vertrag, der eine Frist bis zum Saisonauftakt hatte, da die Steelers während der Saison keine Verträge verhandeln, beinhaltet auch einen Signing Bonus von fast 15 Millionen Dollar.

Heywards beeindruckende Karriere

Heyward, der 2011 in der ersten Runde gedraftet wurde, wurde kürzlich zum zehnten Mal in Folge zum Teamkapitän gewählt und erhielt den Titel des NFL Walter Payton Man of the Year 2023. In seiner 13-jährigen Karriere hat Heyward 80,5 Sacks, zwei Interceptions und acht erzwungene Fumbles erzielt und wurde sechs Mal zum Pro Bowl gewählt. Während der Offseason übersprang Heyward zum ersten Mal in seiner Karriere mehrere OTA-Trainingseinheiten aufgrund der Verhandlungen, kehrte jedoch für mehrere Trainingseinheiten und das Minicamp zurück.

Motivation durch Zweifel

„Jeder hat ein Recht auf seine Meinung, aber ich möchte deine Meinung falsch machen, und ich freue mich einfach darauf, guten Football zu spielen“, sagte Heyward, als er nach seiner Motivation durch Zweifler gefragt wurde. „Ich verstehe, dass dies ein fragiles Spiel ist und dir nicht der morgige Tag versprochen wird, aber ich versuche, alles daraus zu maximieren und werde es so angehen. Ich werde nicht davor weglaufen. Ich werde einfach direkt darauf zugehen.“