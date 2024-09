NFL: Trauer um eine Dolphins-Legende, die auch dunkle Stunden durchlebte

Neben seinen sportlichen Erfolgen war Morris auch ein engagierter Vater, liebevoller Bruder und treuer Freund. "Seine Präsenz reichte weit über den Football hinaus, da er während seiner Zeit in Miami viele Leben berührte", so seine Familie weiter.

Erfolgreiche Jahre unter Don Shula

Morris war der Starting Halfback und einer von drei Schlüsselspielern im Backfield der Dolphins unter Coach Don Shula, neben Larry Csonka und Jim Kiick. In den Meisterschaftsjahren 1972 und 1973 führte er das Team in Rushing Touchdowns an und erzielte 1972 beeindruckende zwölf Touchdowns. Diese beiden Saisons waren nicht nur die besten in der Geschichte der Dolphins, sondern auch die Höhepunkte von Morris‘ achtjähriger Karriere.