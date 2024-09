NFL-Welt in Schock: 49ers-Rookie angeschossen!

49ers-Rookie Ricky Pearsall wird bei einem Raubüberfall in San Francisco angeschossen, befindet sich aber in stabilem Zustand. Ein Verdächtiger wird festgenommen.

Ein dramatischer Vorfall erschütterte am Samstagnachmittag die NFL-Welt. Ricky Pearsall, der Rookie-Receiver der San Francisco 49ers, wurde in der Innenstadt von San Francisco bei einem Raubüberfall angeschossen. Der Vorfall ereignete sich in der Union Square Gegend der Stadt.