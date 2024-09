Packers-Quarterback-Dilemma: Startet Jordan Love oder Malik Willis?

SPORT1-AI 12.09.2024 • 09:15 Uhr Die Packers halten die Quarterback-Frage offen: Jordan Love könnte starten, trainierte aber nicht. Malik Willis übernimmt Snaps, während Spekulationen anhalten.

Zwei Tage nachdem Matt LaFleur, der Head Coach der Green Bay Packers, angedeutet hatte, dass Jordan Love möglicherweise am Sonntag gegen die Indianapolis Colts starten könnte, bleibt die Frage weiterhin offen. LaFleur ließ die Möglichkeit bewusst bestehen: „Ich würde sagen, es ist ziemlich offen“, erklärte er am Mittwoch. Love nahm jedoch nicht am Training teil, was Raum für Spekulationen lässt, ob LaFleur die Colts im Unklaren lassen möchte.

Unklarheit um Loves Medienauftritt

Jordan Love hielt nach dem Training nicht seine übliche Pressekonferenz in der Umkleidekabine ab. Es bleibt unklar, ob er diese Woche Fragen der Medien beantworten wird. Seit seiner Verletzung, einem Innenbandriss im linken Knie, den er sich in der ersten Woche gegen die Philadelphia Eagles in Brasilien zugezogen hatte, hat Love keine Fragen mehr beantwortet.

Malik Willis als möglicher Starter

Am Mittwoch übernahm Malik Willis den Großteil der Snaps als Starting Quarterback. Auch Sean Clifford, Quarterback des Practice Squads, bekam einige Spielzüge mit der ersten Offense. Sollte Willis am Sonntag anstelle von Love starten, glaubt der neu verpflichtete Backup-Quarterback, dass er besser vorbereitet ist als während seiner drei Starts als Rookie in Tennessee vor zwei Jahren, obwohl er erst seit weniger als drei Wochen in Green Bay ist.

Willis' Entwicklung und Chancen

Willis, der am 26. August in einem Trade mit den Titans für einen Siebtrunden-Pick geholt wurde, startete seit seiner Rookie-Saison 2022 nicht mehr. Damals gingen die Titans mit ihm 1:2, und er erreichte in keinem Spiel die 100-Yard-Passing-Marke.

„Ich meine, das Einzige, wie man besser wird, sind Reps, und Live-Spiel-Reps wären definitiv ein anderes Gefühl“, sagte Willis, der die letzten beiden Snaps gegen die Eagles übernahm. „Ich habe bisher nur drei Spiele gespielt und war ein Rookie. Nennen Sie es, wie Sie wollen, ‚Ich war noch nicht bereit‘, aber ich musste reingehen und bin ein anderer Spieler als damals. Aber kontrolliere, was du kontrollieren kannst. Es geht nicht darum, was du weißt, sondern darum, was du auf dem Feld beweisen kannst. Wissen Sie, was ich meine?“