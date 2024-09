Patriots in Not: JaWhaun Bentley fällt nach schwerer Verletzung lange aus

SPORT1-AI 17.09.2024 • 08:47 Uhr Patriots-Linebacker Ja‘Whaun Bentley reißt sich den Brustmuskel und fällt lange aus. Sein Ausfall trifft das Team hart, da Verstärkungen fehlen.

Die New England Patriots müssen einen herben Verlust verkraften. Der Starting Linebacker Ja‘Whaun Bentley hat sich im Spiel gegen die Seattle Seahawks eine schwere Verletzung zugezogen. Wie Quellen gegenüber ESPN bestätigten, riss sich Bentley den linken Brustmuskel und wird voraussichtlich für eine längere Zeit ausfallen – möglicherweise sogar für den Rest der Saison.

Verletzung im Duell mit Bradford

Die Verletzung ereignete sich im ersten Viertel bei einem Laufspielzug. Bentley, der 1,88 Meter groß und 113 Kilogramm schwer ist, geriet in ein Duell mit dem 1,93 Meter großen und 152 Kilogramm schweren Right Guard Anthony Bradford. Nachdem er Bradford mit seinem linken Arm zu Boden gerungen hatte, zeigte Bentley sofort Anzeichen von Schmerzen. Er blieb noch für einen weiteren Spielzug auf dem Feld, bevor er zur Seitenlinie ging, um sich untersuchen zu lassen. Zunächst wurde er als fraglich für eine Rückkehr ins Spiel eingestuft, bevor er in der zweiten Halbzeit endgültig ausgeschlossen wurde.

Bentley, der seit sieben Jahren bei den Patriots spielt und bereits zum dritten Mal in Folge zum Kapitän ernannt wurde, gilt als einer der unterschätztesten Linebacker der NFL. Coach Jerod Mayo hat ihn immer wieder für seine Leistungen gelobt. Der Ausfall Bentleys trifft die Patriots besonders hart, da sie bereits auf den aufstrebenden Defensive Tackle Christian Barmore verzichten müssen. Barmore wurde im Trainingslager mit Blutgerinnseln diagnostiziert.

Patriots brauchen Verstärkungen

Zusätzlich hat das Team seinen Top-Pass-Rusher Matthew Judon an die Atlanta Falcons abgegeben, nachdem es zu keiner Einigung in den Vertragsverhandlungen kam. Der Trade brachte den Patriots einen Drittrunden-Pick ein, hinterlässt jedoch eine Lücke in der Verteidigung. In Bentleys Abwesenheit übernahm der achtjährige NFL-Veteran Raekwon McMillan die Position des Off-the-Ball Linebackers neben Jahlani Tavai. Auch Christian Elliss, dessen Hauptbeitrag normalerweise in den Special Teams liegt, rückte in der Tiefe der Kaderliste auf und spielte eine Serie anstelle von McMillan.

Optionen für die Zukunft

Eine mögliche Verstärkung könnte Linebacker Sione Takitaki sein, der derzeit auf der Physically Unable to Perform List steht. Takitaki, der in der Offseason einen Zweijahresvertrag als Free Agent unterschrieb, erholt sich von einer Knieoperation und könnte nach der vierten Woche der Saison mit dem Training beginnen.