Polizei: Hill "nicht kooperativ" bei Verkehrskontrolle

„Er wurde kurzzeitig zur Sicherheit der Beamten festgehalten, nachdem er in einer Weise gefahren war, die ihn selbst und andere in große Gefahr brachte“, sagte Gewerkschaftspräsident Steadman Stahl in einer Erklärung: „Als er angehalten wurde, zeigte sich Herr Hill nicht sofort kooperativ mit den Beamten vor Ort, die ihm gemäß den Vorschriften und zu ihrer unmittelbaren Sicherheit Handschellen anlegten.“

Hill-Festnahme schlägt hohe Wellen

In den USA schlägt der Vorfall hohe Wellen. "Ich weiß noch immer nicht, was passiert ist", sagte Hill, der auf dem Feld mit 130 Yards Raumgewinn und einem gefangenen Touchdown glänzte, und übte Kritik: "Was wäre, wenn ich nicht Tyreek Hill wäre? Gott weiß, was diese Jungs getan hätten."