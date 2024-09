Rekordlauf für die Baltimore Ravens gegen die Bills

Derrick Henry hat in der NFL für ein weiteres Highlight gesorgt. Der Running Back der Baltimore Ravens stellte in der Partie gegen die Buffalo Bills einen neuen Franchise-Rekord auf. Gleich beim ersten Spielzug der Ravens durchbrach Henry eine große Lücke auf der rechten Seite der Linie und sprintete 87 Yards unberührt in die Endzone. Dieser Lauf ist der längste in der 29-jährigen Geschichte der Ravens.