Rookie-Quarterback Caleb Williams übertrifft Erwartungen: Neuer Passrekord für die Bears

Der Rookie-Quarterback der Chicago Bears, Caleb Williams, zeigte sich überrascht, als er von seiner beeindruckenden Pass-Statistik im Spiel gegen die Indianapolis Colts (16:21) erfuhr. „Ich habe 52 Mal geworfen? Mann“, staunte Williams. Mit 33 von 52 erfolgreichen Pässen für 363 Yards, zwei Touchdowns und zwei Interceptions stellte er einen neuen Rookie-Passrekord für die Bears auf. Der No. 1 Pick hatte in den ersten beiden Saisonspielen insgesamt 267 Passing Yards erzielt.

Trotz einer Colts-Defense, die in den ersten beiden Wochen im Schnitt 237 Rushing Yards pro Spiel zugelassen hatte, konnten die Bears ihr Laufspiel im Lucas Oil Stadium nicht in Gang bringen. Chicago erzielte lediglich 63 Rushing Yards bei 28 Versuchen (2,3 Yards pro Lauf) und schaffte nur vier First Downs durch Laufspiel.